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Başkan Turan'dan öğretmenlere kütüphane müjdesi

6 saat önce

Fatih Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri akşam yemeğinde buluşturdu.

Başkan Turan'dan öğretmenlere kütüphane müjdesi, System.String[]

Fatih Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri akşam yemeğinde buluşturdu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe kütüphaneleri açacağını söyleyerek öğretmenlere müjde verdi.


Fatih Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için bir program düzenlendi. Fatih Belediye binasında düzenlenen programa Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Gül takdim edilen öğretmenler, Altın Kızlar fasıl grubunun konseriyle gece boyunca eğlendi.


Programda öğretmenlere müjde veren Başkan Turan, "Bizim bütün faaliyetlerimizin asıl amacının çocuklarımızın mutluluğu üzerine kurulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Fatih'in her tarafına spor salonları, kütüphaneler, kitap kafeleri projelendirip hayata geçiriyoruz. Bu 8 ay içerisinde dört tane yeni kütüphane açtık. Yaklaşık bin 100 öğrencimiz her gün buradan faydalanıyor. Buradan değerli öğretmenlerimize müjde vermek istiyorum. Belediyemizin bu faaliyetlerini izleyin. Kısa zamanda ilçemize, değerli kütüphaneler açacağız. Bunlarla ilgili çalışıyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından öğretmenlerin katıldığı spor müsabakalarında dereceye giren okulların öğretmenlerine protokol üyeleri tarafından kupa ve çeşitli ödüller verildi. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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