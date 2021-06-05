Üye Girişi
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE - Son Dakika

BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE

05.06.2021 10:39

İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden biri olan Fatih Merkez Kütüphanesi, Fatih Belediye Binası içerisinde hizmete girdi.

İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden biri olan Fatih Merkez Kütüphanesi, Fatih Belediye Binası içerisinde hizmete girdi.

Fatih Belediyesinin 11'inci kütüphanesi olan Fatih Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitap okurlarını bekliyor. Kütüphanede, kitap okuma ve ders çalışma bölümlerinin yanı sıra seminer odası, bilgisayar bölümü ve kafeterya da bulunuyor. Belediyeye ait diğer kütüphanelerinde olduğu gibi bu kütüphanede de misafirlere internet, fotokopi ve çıktı hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Elli kişilik kafeteryada ise ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı yapılıyor.

'FARKLI İLÇELERDEN DE GENÇLERİMİZ GELİYOR'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 'Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk kütüphanemizi açtık. Her kütüphaneyi açtığımızda gençlerin teveccühü ile karşılaştık. Şu anda 11. kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Aynı zamanda en büyük kütüphanemizi de açmış olduk. Kütüphaneye gençlerimizden büyük ilgi var. Biz gençlere eşit fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Modern imkanlarla gençlerimize hizmet ediyoruz. Farklı ilçelerden de gelen gençlerimiz var. Gençlerimiz kütüphaneleri doldurduğu sürece bende Fatih Belediye Başkanı olarak onlara bu mekanları yapmaya devam edeceğim. Gençler için Fatih'te sportif alanları genişletmeye çalışıyoruz. Fatih'in kütüphaneleri İstanbullu gençlerin hizmetinde olacak' dedi.

'400 KİŞİNİN AYNI ANDA ÇALIŞABİLECEĞİ GÜZEL BİR ORTAM'

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi İrem Hatip, 'Altı aydır Fatih'teki çeşitli kütüphanelere gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte burada ders çalışıyoruz. Ayrıca, kütüphanenin çeşitli imkanlarının yanı sıra rehberlik servisinden, kafeteryasından ve burada düzenlenen konferanslardan da faydalanıyoruz. Yeni kütüphane çok güzel olmuş. Tıp bölümünü kazanmayı planlıyorum' diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırlana 19 yaşındaki Furkan ise, 'Belediyemizin verdiği kütüphane hizmetinden çok memnunuz. Belediyenin diğer kütüphanelerini de kullanıyordum. Yeni yapılan bu kütüphane diğerlerinden daha büyük olmuş. 400 kişinin aynı anda çalışabileceği güzel bir ortam olmuş. Kahve, çay ve çorbamız hazır. Her gün kütüphaneye gelip arkadaşlarımla ders çalışıyorum. Halkla İlişkiler bölümünü kazanmayı hedefliyorum' şeklinde konuştu.

BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE

Üniversite, İstanbul, Kitap, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı "Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu

Son Dakika Haberleri
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:34 Cinsel terapi bahanesiyle genç kızları taciz eden sapık, eski sevgilisinin kuzenini de istismar etmiş
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti         
17:20
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
İmzalamadığı senet iş insanının hayatını kararttı! 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar İmzalamadığı senet iş insanının hayatını kararttı! 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?         
16:17
Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı         
15:44
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 17:43:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement