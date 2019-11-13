Kahta Belediye başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 31 Mart itibariyle son 7 ayın bütçesini açıkladı.



Adıyaman Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediyeyi 31 Mart 2019 tarihinde 135 milyon 148 bin 911 lira borçla aldıklarını ve 7 ay içinde 3 milyon 301 bin 143 lira borç ödediklerini kaydetti.



Başkan Turanlı, göreve başladıktan sonra geçen 7 ayı değerlendirdi. Borçlu bir belediyeyi devralmasına rağmen halkın öncelikli isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Başkan Turanlı, "31 Martta devir aldığımız bütçe emanetinden 2 milyon 103 bin 266 lira borç ödedik. Geçmiş dönemde alacaklı iş akdi feshedilen personel tazminatından 1 milyon 2 bin 877 lira ödedik. 7 ayda toplam 3 milyon 301 bin 143 lira borç ödediklerini söyledi. Hizmetlerimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden asla mazeret üretmedik çünkü biz halkımıza çare var dedik.



Mali kriz nedeniyle hizmet veremeyen belediyeler parasızlıktan yakınırken, oluşturulan stratejik planla hem hizmet hem de borçları kapatmayı hedefledik.



Görevi devraldığımızda mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık. Hem çalıştık hem de borçlarımızı ödedik. Kalan borçlarımızı hizmetlerimizin yanında borçlarımızı da ödemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 1 Nisan 2019 itibariyle 135 milyon 148 bin 911 lira borçla belediyeyi devraldık" dedi.



Belediyelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı kendilerinin de yaşadığını açıklayan Başkan Turanlı, bütçelerinin yetmediği yerde kamu kaynaklarının kullanıldığını kaydederek, "Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelir gelmez öncelikli olan işlerimize başlayıp, bunla beraber söz verdiğimiz projelerin bir kaçını tamamlamaya çalıştık. Görevi devraldığımızda 135 milyon 148 bin 911 lira borcumuz vardı. Her ne kadar belediyemiz borçlu olsa bile bu borç bizim halkımıza verdiğimiz sözlere engel olmayacaktır. Hem borçlarımızı ödeyeceğiz hem de söz verdiğimiz projelerimizi gerçekleştireceğiz. Allah (cc) hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri Halkımıza mahcup bırakmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN