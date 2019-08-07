Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için kalan destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için kalan destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için geriye kalan yüzde 30'luk destekleme ödemelerinin bayramdan önce yapılmasından dolayı hem çiftçileri hem de piyasaları memnun ettiğini söyledi.

Başkan Turanlı, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile destekleme ödemesinin kalan 30'luk kısmına tekabül eden 1,2 milyar lira tutarındaki hububat, dane mısır ve yağlı tohum bitkileri (pamuk) fark desteklemeleri Kahta'daki bin 206 çiftçimizi kapsayan ve 3 milyon 115 bin 439 lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Ödemeler TC kimlik numarasına göre değil hepsi birden aktarılacaktır. Ödemelerin Bayram öncesi yapılması biz çiftçileri ve piyasaları oldukça memnun etmiştir. Desteklemelerin çiftçimize ulaşmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve tüm bakanlık yetkililerine çiftçilerimiz ardına çok teşekkür ediyoruz. Destekleme ödemelerinin çiftçilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]