Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı'dan badem fiyatı açıklaması
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Başkan Turanlı'dan badem fiyatı açıklaması

3 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, badem fiyatlarıyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Turanlı'dan badem fiyatı açıklaması, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, badem fiyatlarıyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.


Badem fiyatlarının 2018 yılında 40 kuruş olduğunu bu yıl ise 38 kuruş olarak açıklandığını vurgulayarak fiyat oranlarına tepki gösteren Başkan Turanlı, "Geçen sene randımanı 40 kuruş olan bademler, bu gün 38 kuruşa indiren tarım kredi kooperatifi galiba Türkiye'de yaşamıyor. Mazota gübrede zirai ilaç ve enerjiye yüzde 50 artarken tarım kredi kooperatifi ne yapmaya çalışıyor. Acaba dünyanın hangi ülkesinde görülmüş, girdi fiyatları bu kadar artarken badem fiyatının geçen senenin fiyatının altından açıklanması badem üreticilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu yıl çiçeklenme döneminde yağışların fazla olması geçen seneye göre verimde yüzde 50 düşüş oldu borç batağında olan badem üreticilerimiz perişan durumda tarım kredi kooperatifi yetkilileri bir an önce bu işe el atıp bu fiyatı bir an önce düzeltilmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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