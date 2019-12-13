Başkan Turanlı'dan engelli kardeşlere sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı'dan engelli kardeşlere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Başkan Turanlı'dan engelli kardeşlere sürpriz ziyaret

6 saat önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yavuz Selim mahallesinde bulunan engelli ikiz kardeşlere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Turanlı'dan engelli kardeşlere sürpriz ziyaret, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yavuz Selim mahallesinde bulunan engelli ikiz kardeşlere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.


Her fırsatta engelli vatandaşların yanında olmaya çalışan Başkan Turanlı sürpriz ziyareti engelli Eda ve Seda Özer kardeşleri mutlu etti. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir programda okuduğu şiir ile Başkan Turanlıyı duygulandıran Eda karşısında Belediye başkanını görünce sevinçten göz yaşlarını tutamadı.


Başkan Turanlı'ya kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren, Özer ailesi "Allah hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin, bu akşam evimizi ziyaret ederek, bizleri sevindirdi. Sağ olsun Başkanımız bizimle yakından ilgileniyor. İsteklerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyor. Biz Başkanımızdan razıyız Allah'ta kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.


Göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü Özer ailesine teşekkür eden Başkan Turanlı, fırsat buldukça ilçedeki tüm engelli aileleri ziyaret edeceğini sözlerini ekledi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Selim, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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