Başkan Turanlı'dan korona virüsü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı'dan korona virüsü açıklaması - Son Dakika

Başkan Turanlı'dan korona virüsü açıklaması

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "tedbir var, panik yok" dedi.

Başkan Turanlı'dan korona virüsü açıklaması, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "tedbir var, panik yok" dedi.


Dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkan Yusuf Turanlı, "Korona virüs (COVID-19) hastalığının yayılmasına karşı ilçemizde tedbirleri arttırdık. Panik yapacak bir konu olmaması ile birlikte bizler gereken tedbirleri almakla sorumluyuz ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumları, bankalar, park bahçeler, belediye hizmet binası, toplu taşıma araçları, otogar, adliye binası, hastane, sağlık ocakları, cadde ve kaldırımlar ilaçlama ekibimiz tarafından günlük dezenfekte ilaçlaması yapıyor. Camiler ve taziye evleri dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın panik yapmamasını ve tedbirlerini almasını ayrıca genel temizliğe dikkat etmesini gerekmedikçe toplum alanlarına girmemelerini hijyen konusuna önem vermelerini ve bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:01 Kaynak: İHA

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