Başkan Turanlı'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Turanlı, Türkiye'nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini söyledi. Başkan Turanlı, "Milletimizin aydınlık geleceği kucaklayan kolları ve umut çiçekleri olan çocuklarımızı yetiştirenler öğretmenlerimizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakarca çalışmakta, zaman zaman güçlüklerle mücadele etmekte, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadır. Türkiye'nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenler üstleniyor. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı yarına hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ömrünü ve hayallerini bu ülkenin evlatlarına adayan ve yıllar geçse de gönül bağımızı hiç koparmadığımız kıymetli öğretmenlerimizi, Öğretmenler Günü vesilesiyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ederken, emekli öğretmenlerimize sağlık, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu - ADIYAMAN