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Başkan Turanlı'dan okul ziyaretleri

26 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Turanlı'dan okul ziyaretleri, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Başkan Turanlı, Kahta TPAO Atatürk ilkokulu, Celal Bayar Ortaokulu ve yeni hizmete giren Turgut Özal Anaokulunu ziyaret ederek, idareci, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini aldı. Ziyaretlerinde, okul bölgelerinde verilen hizmetlerden bahseden Başkan Turanlı, eğitim-öğretim yılının başlaması ile okullardan gelen talep ve istekleri belediye olarak yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Başkan Turanlı, "Okulların açılmasına 1 ay kala fen işleri ekiplerimiz tarafından okul çevrelerinde öğrencilerimizin ve servis araçlarımızın kışın mağdur olmaması için tüm yolların onarımı yapıldı. Bu bölgelerin ihtiyaçları dikkate alınarak çalışmalarımız planlı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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