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Başkan Turanlı'dan su kesintisi açıklaması

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçenin içme suyunun sağlandığı ana şebeke hattında meydana gelen arızanın meydana geldiği yeri inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Turanlı'dan su kesintisi açıklaması, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçenin içme suyunun sağlandığı ana şebeke hattında meydana gelen arızanın meydana geldiği yeri inceleyerek açıklamalarda bulundu.


Haydaran İçme Suyu isale hattında meydana gelen arızayı yerinde inleyen Belediye Başkanı Turanlı, burada arızayla alakalı belediye çalışanlarından bilgi aldı. Arızanın gece saatlerinde giderildiğini ve daha sonra sabaha kadar bir çalışma içerisine girildiğini belirten Başkan Turanlı, "Belediye su ekiplerinin kontrolü altında arızanın giderilmesiyle beraber ilçe merkezine su verildi. Çalışma sabaha kadar devam etti. Arıza giderilmiş olup ilçe merkezine su verilmiştir. Ana depo ve ilçe merkezindeki ana şebeke borularının boşalmış olması sebebiyle evlere su gecikmeli gelebilir. Arıza nedeniyle halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür eder, yaşanan mağduriyetten dolayı özür dileriz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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