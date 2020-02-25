Başkan Turanlı'dan 'üç aylar' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı'dan 'üç aylar' mesajı - Son Dakika

Başkan Turanlı'dan 'üç aylar' mesajı

12 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Mübarek üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı'dan 'üç aylar' mesajı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Mübarek üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Turanlı mesajında, 25 Şubat Salı günü mübarek üç ayların başlangıcını, 27 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandilini idrak edeceklerini belirterek, "Manevi güzelliklerin habercisi, Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin tüm Müslümanların kurtuluşuna, huzuruna ve esenliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bu mübarek günler vesilesiyle birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Turanlı, "Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını, deprem gibi doğal afetlerin sona ermesini niyaz ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan dilerim" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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