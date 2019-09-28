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Başkan Turanlı eğitimciler ile bir araya geldi

1 saat önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Kahta Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Başkan Turanlı eğitimciler ile bir araya geldi, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Kahta Temsilciliği'ni ziyaret etti.


Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenlere başarı dileklerinde bulunan Başkan Turanlı, Sendika Başkanı İsmail Tümer ve üyelerle görüşüp öneri ve taleplerini dinledi.


Başkan Turanlı ziyarette yaptığı konuşmadı, "Belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı aydınlık dolu yarınlara hazırlamak hepimizin en önemli görevi arasındadır. Bizlerde bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu nedenle büyük bir özveri ile mesleğini icra eden eğitimcilerimizin öneri ve talepleri önemlidir. Allah'ın izniyle sizlerle sürekli istişare içinde olacağız. Eğitim için, üzerimize düşeni en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağız. Başkan İsmail Tümer ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün eğitimcilerimize ve çocuklarımıza başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.


Eğitim-Bir Sen Kahta İlçe Temsilcisi İsmail Tümer ise, Başkan Turanlı'nın ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
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