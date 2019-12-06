Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.


Her fırsatta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yeni Mahallede yaşayan Arda Uğur ve Fatma Uğur kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Uğur kardeşlerle bir araya gelen Başkan Turanlı, " Kahta Belediyesi olarak her zaman ve her türlü ihtiyaçlarında hem engelli kardeşlerimizin hem de ailelerinin yanındayız. Onları sembolik olarak bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar
Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:17:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]