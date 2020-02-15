Başkan Turanlı:

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede devam eden yoğun kar, tipi ve dondurucu soğukların yaşandığı zorlu kış günlerinde Kahta Belediye Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



2 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiş Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 7-24 hizmet verdiğini vurgulayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisine yönelik özel bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.



Yaban hayvanları için belirli bölgelere yem bırakılması için veteriner hekim kontrolünde ve görevli belediye personellerine gerekli talimatları veren Belediye Başkanı Turanlı, "Yoğun kar tipi ve dondurucu soğukların yaşandığı bu zorlu kış günlerinde sokak hayvanlarını da korumak zorundayız. Hayatı olumsuz yönde etkileyen bu soğuk günlerde Kahta ilçemizde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezimizde tedavi edilen sokak hayvanlarının beslenme ve tedavileri hakkında bilgi aldık. Yaban hayvanları için belirli bölgelere yem bırakılması için veteriner hekimimiz kontrolünde görevli personelimize gerekli talimatları verdik. Tüm hemşehrilerimizin sokaktaki hayvanlar için artan yemeklerini çöp konteynerlerin yanına bırakmaları halinde gerek sokak hayvanların beslenmeleri gerekse ekiplerimiz tarafından hayvan barınağına götürülecek.



Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklar. Onlar bizim can dostlarımız ve onların canı da bize emanet. Onlar Allah'ın bize verdiği emanetlerdir. Hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak, hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü bu tür çalışmalar kutsal ve değerli çalışmalardır" dedi. - ADIYAMAN