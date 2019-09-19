Başkan Turanlı, hazırladığı dosyayı vekillere götürecek

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yapım aşamasında olan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi.



Kahta'nın, hizmet noktasında merkezi hükümetin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Belediye Başkanı Turanlı, ilçede yapılması gereken acil hizmetleri, sıkıntı ve taleplerin içerdiği dosyaları milletvekilleri ile paylaşacağını söyledi. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Turanlı, Kahta'da hoşgörünün hakim olması ve ilçenin geleceğine dair yapılacak hizmetlerle ile ilgili 5 milletvekilinin kapısını çalacağını ifade etti.



Kimseyle bir kırgınlığı ve dargınlığı olmadığını belirten Başkan Turanlı, "Siyaset düşmanlık değildir. Benim kimseyle bir kırgınlığım da yok. Farklı bir partiden seçilmiş olmamdan dolayı sayın vekillerimiz bizleri ziyaret etmeseler, sorun ve taleplerimizi almasalar da şahsımın öyle bir kırgınlığı olmadı. Böyle bir kırgınlık ilçemize fayda değil zarar getirir. Seçim döneminde yapılan siyaset seçim bittiğinde son bulması lazım. Seçimden sonra hizmet anlayışının hakim olması gerekir. İlçemizde yapılması gereken hizmetlerle ilgili bir dosya hazırladık. Bu dosyamızda ilçede yapılması gereken acil hizmetler, sıkıntı ve talepler var. Ekip arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız dosyayı önümüzdeki günlerde Ankara ya giderek ilimizin milletvekillerine sunacağız. Besni ve Gölbaşı ilçeleri merkezi hükümetin hizmetlerinden nasıl faydalanıyorsa istiyoruz ki Kahta da aynı şekilde faydalansın. İlçemizin hizmete ihtiyacı var. Bunu el birliği ile yapmamız lazım. Kahta belediyesi kısıtlı imkanlarla var gücü ile çalışıyor. İlçedeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı kenar mahallerden ilçeye doğru başlatarak sürdürüyoruz. Tabi projelerimizi hazırlarken halkımızın talep ve beklentileri doğrultusunda hazırladık. Hayvan barınağı projemizi hayata geçirdik. 3 park projemizin yapımına başladık. Menderes mahallesinde yapımına başladığımız kanal boyu park projemiz bölgenin en büyük park projesi olacak" diye konuştu. - ADIYAMAN