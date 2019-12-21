Başkan Turanlı: "Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı: 'Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için' - Son Dakika

Başkan Turanlı: "Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için"

6 saat önce

Kahta Belediyesi, 'Hep birlikte daha yeşil bir Kahta İçin' sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Başkan Turanlı:

Kahta Belediyesi, 'Hep birlikte daha yeşil bir Kahta İçin' sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.


Yapımına başlanan Yavuz Selim Mahallesi Parkı, Hürriyet Mahallesi Mesire Alanı ve Çocuk Trafik Eğitim Parkında Fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kahta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan ağaç dikim etkinliğine Kahta Kaymakamı Saadetin Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hakim, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, "Park bahçe birimi ekiplerimiz tarafından, ilçenin ihtiyaç duyduğu park, bahçe, cadde, bulvar ve refüjler de ağaç dikme çalışmalarını bitirdikten sonra, yeni yapımına başladığımız parklarımızda etkinlik düzenledik. 'Hep Birlikte Daha Yeşil Bir Kahta İçin' sloganıyla başlatmış olduğumuz ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ağaç dikim etkinliğimize katılım sağlayan Kaymakamımız Saadettin Doğan'a kurumlarımızın kıymetli temsilcilerine, personeline, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarımıza duyarlılık, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahta'nın son semercisi, mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu Demet Akalın'dan Doğa Koleji çıkışı: Öğretmenlerin maaşını ben ödeyeceğim

Son Dakika Haberleri
19:20 TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Son Dakika
19:19 CHP kongresinde kavga çıktı - Son Dakika
19:16 Çevre bakanı kurum kirazlıtepe konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:14 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:21:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Turanlı: "Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]