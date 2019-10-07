Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı ile Başkan Fırat, emekli öğretmeni evinde ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı ile Başkan Fırat, emekli öğretmeni evinde ziyaret etti

Başkan Turanlı ile Başkan Fırat, emekli öğretmeni evinde ziyaret etti

53 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Mehmet Sait Sivil'i Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte evinde ziyaret etti.

Başkan Turanlı ile Başkan Fırat, emekli öğretmeni evinde ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Mehmet Sait Sivil'i Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte evinde ziyaret etti.


Başkan Turanlı, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesinde ikamet eden 5 çocuk babası emekli öğretmen Mehmet Sait Sivil ile bir araya geldi.


Başkan Turanlı ve Başkan Fırat'a teşekkür eden emekli öğretmen Sivil, "46 yıllık eğitimci hayatımda çeşitli okullarda görev yaparak binlerce genç yetiştirdim. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatların yetişmesi için çok çaba sarf ettim. Yetiştirdiğim öğrencilerimden Allah razı olsun. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum" dedi.


Başkan Turanlı ise konuşmasında, "Anne ve babamızın bizim üzerimizde ne kadar hakkı varsa öğretmenlerimizin de bizim üzerimizde o kadar hakkı var. Emekli olan Kahta ilçesinde 46 Yılını eğitime veren hocamızı ziyaret etmek istedik. Allah'a şükür şu an sağlığı yerinde. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tekrardan kutluyor ve kendilerine sağlık mutluluk diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mehmet Sait, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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