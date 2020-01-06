Başkan Turanlı, makam aracını bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı, makam aracını bıraktı - Son Dakika

Başkan Turanlı, makam aracını bıraktı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, makam aracını kullanmayacağını belirterek aracını fen işlerine tahsis etti.

Başkan Turanlı, makam aracını bıraktı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, makam aracını kullanmayacağını belirterek aracını fen işlerine tahsis etti.


Belediyeye bundan sonra makam aracıyla değil, yürüyerek gidip geleceğini o yüzden de makam aracını belediyenin fen işleri birimine tahsis ettiğini vurgulayan Başkan Turanlı, önceki gün yapılan meclis toplantısında oy çokluğuyla alınan belediyenin tüm mal varlıklarının icra yoluyla satılması kararına da tepki gösterdi. Başkan Turanlı, "Belediye meclisimizin aldığı kamu yararı kararı uygulamasının kaldırılması ve belediye makam araçları, gayrimenkullerin icra yoluyla satılmasının önünü açan kararı doğru bulmadık. Kalıcı olan makamlar değil, hizmetlerdir. Bundan sonra kamuoyu ile yapılacak her şeyi paylaşacağız. Ben umut ediyorum ki bu alınan kararın doğru bir karar olmadığını kendileri tarafından beyan edileceğini de bekliyorum. Kendilerine saygı duyuyorum bu onların şahsi düşüncesi meclis grubunda almış bir karar alabilirler. Bunu bilsinler ki hiçbir zaman ben Kahta halkımı cezalandırmaya fırsat vermeyeceğim. Eğer Yusuf Turanlı'nın şahsından dolayı Kahta'yı cezalandırmak için böyle bir karar alıyorlarsa belediye ve halkım için her türlü cezaya şahsım olarak hazırım. Bu kararla belediyeyi araçsız, ekipmansız bırakarak hizmet edemez bir duruma getirmeye çalışıyorlar ise de, ben küçük paralarla büyük hizmetler yapacağım bunu da herkesin bilmesini isterim. Halkım yanımda olduğu sürece, çare var" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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