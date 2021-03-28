Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi

28.03.2021 14:25
Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek hem mahallelerindeki sorunları dinledi hem de belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek hem mahallelerindeki sorunları dinledi hem de belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Turanlı, Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan itibaren iki yılda yapılan ve yapımı devam eden projeleri sunum eşliğinde muhtarlarla paylaştı.

En büyük motivasyon kaynağının halkın memnuniyeti olduğunu ifade eden Başkan Turanlı, "Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız ve vatandaş ile aramızdaki köprümüzdür. Muhtarlarımızın görüş ve gözlemleri bizim için çok değerlidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman en küçük sorunuzda dahi bana kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çünkü bizler tüm mahallelerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet ediyoruz. Azim, gayret ve inançla çıkılarak yürüdüğümüz bu hizmet yolunda bizi adeta gurur tablosu sayılabilecek bir hedefe ulaştırmıştır. Bugün belediye olarak elde edilen başarıların yansımalarını Kahta'mızın dört bir tarafında görmek ve yaşamak mümkündür. Allah'ın izniyle pandemi sürecinin bitmesiyle toplantılarımızı daha sık gerçekleştireceğiz. Hepimizin ortak noktası halka hizmet etmektir. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür eder, başarıların devamını dilerim" dedi.

Toplantı sonrası Başkan Turanlı, muhtarlarla birlikte tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde incelediler. Mahalleleri ile ilgili sorun, talep ve ihtiyaçlarını birinci ağızdan iletme fırsatı bulan muhtarlar Başkan İbrahim Yusuf Turanlı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi

İbrahim Yusuf Turanlı, Belediye Başkanlığı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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