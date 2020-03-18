Başkan Turanlı'nın '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı'nın '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı - Son Dakika

Başkan Turanlı'nın '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı

6 saat önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Turanlı'nın '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan İbrahim Yusuf Turanlı,' Çanakkale, türlü sıkıntılar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir destanıdır' dedi. Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazanmıştır. 18 Mart 1915 Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir.


Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum " ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Çanakkale Zaferi, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi         
22:41
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Turanlı'nın '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]