Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı'nın Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı'nın Mevlid Kandili mesajı

Başkan Turanlı'nın Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Turanlı'nın Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.


Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O'nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Kahtalı hemşerilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Mevlid Kandili, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
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