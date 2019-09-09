Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı'nın yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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Başkan Turanlı'nın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

28 dakika önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı'nın yeni eğitim öğretim yılı mesajı, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarı ve mutluluklar dileyerek, tüm eğitim camiası için verimli bir yıl olmasını temenni etti.


Turanlı, "Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ve velilerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 Eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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