Başkan Turanlı tekstil atölyelerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Turanlı tekstil atölyelerini ziyaret etti
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve tekstil atölyelerini ziyaret etti.
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve tekstil atölyelerini ziyaret etti.
İlçeye katma değer kazandıran, istihdam sağlayan bütün işletmelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Turanlı tekstil işçileriyle bir süre sohbet etti. Başkan Turanlı, "Kahta OSB' de faaliyet gösteren ve ilçemize katma değer katan birçok işletmemizin yönetici ve çalışanları ile bir araya geldik. Fikir alışverişinde bulunduk. Dünyadaki birçok markaya ilçemizden ihracat yapılıyor bu gerçekten çok sevindirici. Yerel istihdamın öneminin farkında olan iş insanlarımız üreten bir topluma doğru yol alıyor. İlçemizde istihdam sağlayan, katma değer kazandıran ve ilçemizi kalkındıran işletmelerimizin ve iş insanlarımızın her zaman yanındayız. Atölyelerde alın teri döken, emek veren kardeşlerimiz ile de biraya gelerek sohbet ettik. Hem emekçi kardeşlerimize hem de atölye sahibi kardeşlerimize bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yoğun çalışma tempomuzdan fırsat buldukça buna benzer ziyaretlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:26 Kaynak: İHA
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