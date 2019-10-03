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Başkan Turanlı TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi

14 dakika önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahta İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.

Başkan Turanlı TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahta İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.


Başkan Turanlı, TÜGVA Kahta İlçe Başkanı Lütfü Başlı, yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle bir araya geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenlere başarı dileklerinde bulunan Başkan Turanlı, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini dile getirdi.


Turanlı, ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olduğuna dikkat çeken Turanlı donanımlı ve eğitimli gençlerle bir araya geldiğini belirterek, her türlü proje ve programda TÜGVA'nın yanında olacağını söyledi.


Başkan Turanlı, "Geleceğimiz, umudumuz, istikbalimiz olan,Türkiye'nin neferleri genç kardeşlerimle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.Ülkemizin geleceği olan bu gençlerimizle bir arada olmak, onların enerjilerini hissetmek bizleri her daim mutlu ediyor. Eğitimci kardeşlerimizin öneri ve talepleri bizim için önemlidir. Eğitim camiası bizler ve Kahta için önemli bir yere sahiptir. Belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Allah'ın izniyle eğitimcilerimizle hep istişare içinde olacağız" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGVA Kahta İlçe Temsilcisi Lütfü Başlı ise, destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
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