Son Dakika Haberleri: Başkan Turanlı, Zabıta Haftasını kutladı
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Başkan Turanlı, Zabıta Haftasını kutladı

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Başkan Turanlı, Zabıta Haftasını kutladı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.


Başkan Turanlı, zabıtanın belediyenin gerçek yüzü olduğunu zabıtanın sadece belediyenin kolluk gücü değil aynı zamanda ilçenin de kolluk gücü olduğunu vurguladı.


Başkan Turanlı, "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediyemiz zabıtası, önemli bir birimimizdir. İlçe hayatında düzenin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerekmektedir. Tüm bu görevleri yerine getirirken Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan Zabıta teşkilatımız aynı zamanda belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Zabıta müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Bu vesile ile bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Kahta Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Zabıta, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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