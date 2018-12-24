Son Dakika Haberleri: Başkan Türel, 3. Etap Raylı Sistem Çalışmalarını İnceledi

Başkan Türel, 3. Etap Raylı Sistem Çalışmalarını İnceledi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem çalışmalarını inceledi.

Başkan Türel, 3. Etap Raylı Sistem Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem çalışmalarını inceledi.

Antalya Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de devam eden çalışmaları ekibiyle birlikte inceledi. 3. Etap Raylı Sistem Projesinin Varsak-Otogar arası bölümünü inceleyen Başkan Türel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Başkan Türel, bilgilendirmenin ardından Varsak Depo Sahasından başlayarak Otogar bölgesine kadar uzanan 12 kilometrelik raylı sistem güzergahını inceledi. Başkan Türel, gece-gündüz vardiyalı olarak 24 saat aralıksız devam eden raylı sistem çalışmalarında ray montajı ve imalatlarında sona gelindiğini belirtti.

Tünel çalışmaları başlayacak

Başkan Türel, 2019 yılı Şubat Ayı içerisinde açmayı hedefledikleri ilk 12 kilometrelik kesimde ray imalatları, yol-kaldırım düzenlemeleri, katener direk montajları, trafo binaları yapımı, asfalt çalışmaları, tramvay durak yapımı işlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti. Tramvay ile karayolu trafiğinin kesiştiği 15 adet kavşak geçişinin 10 tanesinin tamamlandığını, kalan kavşakların da yılbaşından önce tamamlanmasının planladığını belirten Başkan Türel, "Kaba inşaat işleri tamamlanan kesimlerde çalışma alanlarının güvenliği için monte edilen paravanlar kaldırılarak trafik akışı rahatlatıldı. Ocak ayı içeresinde Otogar bölgesine kadar bütün çalışma alanlarının etrafını açacağız. Otogar bölgesinde bulunan ve Sakarya Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı'nı birbirine yerin yaklaşık 20 metre altından bağlayacak tünel inşaatında derin kazı ve destek çalışmalarında büyük bir aşama kaydedildi. Ocak ayının ilk haftasında ise tünel çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Kavşakları açılıyor

Öte yandan Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Sarnıç-Eski Varsak Belediye Kavşağı'nın 28 Aralık 2018'de, Şifa Hastanesi Kavşağı'nın 24 Aralık 2018'de, Kepez Spor Tesisleri Kavşağı'nın 29 Aralık 2018, Sütçüler Kavşağı'nın 29 Aralık 2018'de,

Sakarya Kavşağı'nın 30 Aralık 2018'de açılması planlanıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Varsak, Aralık, Menderes Türel, Antalya, Güncel
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