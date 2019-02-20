Son Dakika Haberleri: Başkan Türel, Canlı Yayın Konuğu Oldu

Başkan Türel, Canlı Yayın Konuğu Oldu

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuk olduğu televizyon programında projelerini anlattı.

Başkan Türel, Canlı Yayın Konuğu Oldu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuk olduğu televizyon programında projelerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Kaleiçi'nde canlı yayın yapan bir televizyon programına konuk olan Türel, soruları yanıtladı.

Türel, şu ana kadar yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. Başkan Türel, programın yayınlandığı sabah saatlerinde de Türkiye'de Google Trends'te en çok aranan kelimeler listesinde ilk sırada yer aldı.

Menderes Türel'in, 2019 projeleri de yine program sırasında Google Trends en çok arananlar listesinde zirvede yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Google, Menderes Türel, Antalya, Güncel
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