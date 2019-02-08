Başkan Türel'den En Yeni Antalyalılara Hoş Geldin Ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni doğan en yeni Antalyalılara 'Hoş geldin' diyerek, ailelerini tebrik etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni doğan en yeni Antalyalılara 'Hoş geldin' diyerek, ailelerini tebrik etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hastane doktoru Ali Fuat Şengör ile birlikte hastaneyi gezen Başkan Türel, yeni bebek sahibi olan aileleri tebrik ederek, hayırlı ömürlü olsun temennilerini iletti. Yeni doğan en yeni Antalyalılara "Hoş geldin" diyen Başkan Türel, sağlıklı, vatanına ve milletine hayırlı evlat olmalarını diledi.



Hastane çalışanlarını da ziyaret etti



Hastane çalışanları ile de bir araya gelen Başkan Türel, insanları sağlıklarına kavuşturarak, çok ulvi bir mesleği icra ettiklerini söyledi. Belediyeciliğin de insan hayatını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu belirten Türel, test sürüşlerine başlanan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin Varsak-Otogar arasındaki ilk bölümünün bölgenin ulaşımını çok kolaylaştıracağını belirtti. Türel, bir dahaki dönemde de Konyaaltı ve Lara'yı yer altından metro ile bağlayacaklarını kaydetti. - ANTALYA

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