Son Dakika Haberleri: Başkan Türel'den Öğrencilere Çamaşırhane

Başkan Türel'den Öğrencilere Çamaşırhane

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane kurduğu bildirildi.

Başkan Türel'den Öğrencilere Çamaşırhane, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane kurduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde kurulan ve öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği çamaşırhane yakın zamanda hizmete açılacak.

Açıklamada, Akdeniz Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki Olbia Çarşısında ve Yakut
Çarşısı karşısında iki çamaşırhane kurulduğunu bildirdi.

Çamaşırhaneler, belediyenin temin ettiği 18 tam kurutmalı çamaşır makinesiyle, öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:24 Kaynak: AA

Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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