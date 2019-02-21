Başkan Türel'den Öğrencilere Çamaşırhane
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane kurduğu bildirildi.
Antalya
Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Üniversitesi
öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane kurduğu bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde kurulan ve öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği çamaşırhane yakın zamanda hizmete açılacak.
Açıklamada, Akdeniz Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki Olbia Çarşısında ve Yakut
Çarşısı karşısında iki çamaşırhane kurulduğunu bildirdi.
Çamaşırhaneler, belediyenin temin ettiği 18 tam kurutmalı çamaşır makinesiyle, öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:24 Kaynak: AA
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor
Deniz Baykal, Meclis Genel Kurulu'na Gelerek Yemin Etti
Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu