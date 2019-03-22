Başkan Türel'den Vatandaşa 5 Bin Litre Bedava Su Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Antalya'da 5000 litre (0-5 metreküp arası) kullanılan su için aboneler herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Antalya'da 5000 litre (0-5 metreküp arası) kullanılan su için aboneler herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.



Başkan Türel, "14 Şubat 'Aşkım Antalya' Proje Tanıtım Toplantımızda değerli hemşehrilerime son hafta müjdeler vereceğimi söylemiştim. Rakip aday arkadaşlarımız projelerimizi taklit ettiği ve kendi projeleri gibi göstermeye çalıştığı için bu müjdeleri bugün açıklamayı tercih ettik. Bundan sonra 5000 litre (0-5 metreküp arası) su kullanan vatandaşlarım su parası ödemeyecek. Su parası ceplerinde kalacak. Aile ekonomilerine katkı olacak" dedi. Başkan Türel, "Bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak, bu hizmetimizi de Antalyalı hemşerilerimize kazandıracağız" dedi.



5000 litreye (5 metreküp) kadar suyun Antalya'da yaşayanlara nasıl verileceğini anlatan Türel, şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nin (ASAT) toplam elektrik gideri 120 milyon TL civarında olup, saatte 35 MGh elektriğe ihtiyaç duymaktadır. Önümüzdeki dönem yapacağımız 12 MGh HES (Hidro Elektrik Santrali) ve 15 MGh GES (Güneş Enerjisi Santrali) ile birlikte toplamda 27 MGh elektrik üretim tesisi kuracağız. Böylelikle, ASAT'ın elektrik giderlerinin yaklaşık yüzde 75'i yeni kurulacak bu santrallerden karşılanacaktır. Yeni kurulan bu santraller, toplamda 90 milyon TL civarında elektrik üretimi gerçekleştirecektir. İşte HES ve GES'lerden üreteceğimiz elektrik bizlere büyük bir tasarruf imkanı doğururken, bu tasarruf, Antalyalı hemşerilerimize 5 metreküp suyu bedava vermemize imkan sağlayacaktır"



"444 bin abone var"



Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesinde 5000 litre su kullanan abone sayısının 444 bin 262 olduğunu belirten Başkan Türel, "Bu rakam Antalya'daki toplam abone sayısının yüzde 35'ine denk geliyor. Söz konusu yüzde 35'lik bölüm, 5000 litre su kullanımı için neredeyse su parası hiç ödemeyecek konumdadır. Diğer aboneler ise yine, kullandığı 5 metreküp su için herhangi bir ücret ödemeyerek aile ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.



Başkan Türel, Antalya'nın altyapısı konusunda önemli yatırımlara imza atan ASAT'ın her şartlarda vatandaşa kolaylık sağlayan tarifeler üzerinden hizmet verdiğini vurguladı. Türel, kentin yüz akı olan ASAT'ın yatırımlarına da aynı hızda ve titizlikte devam edeceğinin altını çizdi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Aralarında Meclis'te Olan TİP'in de Bulunduğu 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi

Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede! 1 Milyar Dolarlık Kayıp Yaşanabilir

Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip