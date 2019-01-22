Son Dakika Haberleri: Başkan Türel'in Afişlerine Çirkin Saldırı

Başkan Türel'in Afişlerine Çirkin Saldırı

39 dakika önce

Başkan Türel'in afişlerine çirkin saldırıANTALYA - Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişine zarar verdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Başkan Türel'in afişlerine çirkin saldırı

ANTALYA - Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişine zarar verdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Boğaçayı Köprüsü'nde temizlik yapan belediye işçileri, bir kişinin üzerinde Menderes Türel'in fotoğrafının bulunduğu tanıtım afişine zarar verdiğini gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis Ö.D'yi "mala zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken, bölgede Başkan Türel ve Boğaçayı Projesini anlatan görsel tasarımlarına zarar verildiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, Menderes Türel, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:00:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Türel'in Afişlerine Çirkin Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]