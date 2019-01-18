Başkan Türel, Karadenizli İş İnsanlarıyla Buluştu

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalya Karadenizli Sanayici ve
İşadamları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türel, bir lokantada düzenlenen toplantıda, dernek üyeleriyle buluştu. Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Türel, başkanlığı döneminde 11 köprülü kavşak sayısını 50'ye, 11 kilometre raylı sistemi de 55 kilometreye çıkardıklarını belirtti.
Kentte, beş senede 12 milyar lira yatırım rekoru kırdıklarını vurgulayan Türel, Boğaçayı birinci etap rekreasyon alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın programı uygun olması halinde 27 Ocak'ta açmayı planladıklarını aktardı.
Türel, bataklık halindeki Boğaçayı'nın iyi bir görünüme kavuştuğunu, şimdiden bahar görselliğinin yaşandığını belirterek, "Boğaçayı'nda özellikle taşkın önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Geçen ay yağan şiddetli yağışlarda bile sıkıntı yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.