Son Dakika Haberleri: Başkan Türel, Karadenizli İş İnsanlarıyla Buluştu

Başkan Türel, Karadenizli İş İnsanlarıyla Buluştu

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Türel, Karadenizli İş İnsanlarıyla Buluştu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Karadenizli Sanayici ve


İşadamları Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türel, bir lokantada düzenlenen toplantıda, dernek üyeleriyle buluştu. Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Türel, başkanlığı döneminde 11 köprülü kavşak sayısını 50'ye, 11 kilometre raylı sistemi de 55 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Kentte, beş senede 12 milyar lira yatırım rekoru kırdıklarını vurgulayan Türel, Boğaçayı birinci etap rekreasyon alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı uygun olması halinde 27 Ocak'ta açmayı planladıklarını aktardı.

Türel, bataklık halindeki Boğaçayı'nın iyi bir görünüme kavuştuğunu, şimdiden bahar görselliğinin yaşandığını belirterek, "Boğaçayı'nda özellikle taşkın önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Geçen ay yağan şiddetli yağışlarda bile sıkıntı yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Menderes Türel, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı Fenerbahçe'nin İstediği Talisca, Çin'de Yıllık 11 Milyon Euro Kazanıyor

Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı Beşiktaş, Akhisarspor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:27:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Türel, Karadenizli İş İnsanlarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]