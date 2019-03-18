Son Dakika Haberleri: Başkan Türel, 'Serik'e Tren Geliyor'

Başkan Türel, 'Serik'e Tren Geliyor'

56 dakika önce

Serik'te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik'e bu dönem önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek raylı sistem müjdesi verdi.

Başkan Türel, 'Serik'e Tren Geliyor', System.String[]
Serik'te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik'e bu dönem önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek raylı sistem müjdesi verdi. Serik'in dünya liderlerini ağırlayan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Türel, "Serik tarihinde ilk kez köprülü kavşaklarla tanıştı. Şimdi de trenle tanışacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Serik seçim ofisini ziyaret etti.

Biz olunca Serik kazanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik'e bu dönemde çok önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, "Dünya liderlerini Serik'imize getirdik. G20'yi Serik'te gerçekleştirdik. Serik, tarihinde ilk kez katlı köprülü kavşaklarla karşılaştı, tanıştı. Yapacak çok işimiz var. Kültür merkezi yapıyoruz. İçinde büyük bir konferans salonu, kongre salonunun da olduğu. Biz, bir işe başladık mı çok hızlı bitiriyoruz. Senelerimizi almıyor. Bazı projeleri aylar içerisinde bitiriyoruz. Ama bizim olmadığımız dönemlerde bizim başladığımız projelerin çürümeye terk ediliyor. Ama biz kazandığımızda da Serik kazanıyor" dedi.

Serik'e tren geliyor

Serik'e raylı sistem getireceklerini müjdeleyen Başkan Türel, "Tren geliyor tren. Ben 10 sene önce Varsak'a tren gelecek demiştim, birileri bana bıyık altından gülmüştü. ya Menderes de amma sallıyor demişlerdi ama işte ne oldu. Şimdi Varsak'a tren geldi. Şimdi Serik'e raylı sistem yani tren gelecek diyoruz. Gelir mi? Gelir. Bunların hepsi sizlerin destekleri sayesinde oluyor. Bu dönem çok şanslıyız. İnsan hayatında fırsatlar çok fazla ayağına gelmez. Bu dönem turizm sektöründe senelerce emek vermiş, turizm sektörünün duayen isimlerinden bir tanesi, memleketimizin evladı İbradılı Mehmet Ersoy, Medar-ı iftarımız, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Serik çok daha şanslı" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Antalya, Menderes Türel, serik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Türel, 'Serik'e Tren Geliyor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]