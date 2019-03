Başkan Türel: " Servisçilikte Çift Tarife, Özel Okul Ayrı, Devlet Okulları Ayrı Tarife Olmaz....

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalyalı servis sürücüleri ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalyalı servis sürücüleri ile buluştu. Başkan Türel, Antalya'da esnafla ilgili her kararı esnafın bağlı olduğu kuruluş ve odalarla istişare yaparak aldıklarını belirtti. Başkan Türel, servislerin devlet ve özel okul tarifelerine yönelik de "Servisçilikte çift tarife, özel okul ayrı, devlet okulları ayrı tarife olmaz. Vatandaşın tarifesi tek olur. Uygulanmıyorsa gereğini yaparız. " dedi.



Başkan Menderes Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Konferans Salonu'nda Antalya'da ulaşım hizmeti veren servis sürücüleri bir araya geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Topçu'nun da katıldığı toplantıda çok sayıda servis şoförü de hazır bulundu.



Esnafla işbirliği içindeyiz



Başkan Türel, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde her zaman esnaf ile işbirliği yaptığını belirterek, şunları söyledi: "Menderes Türel eğer esnaf ile ilgili bir karar alacak olursa esnafların bağlı olduğu odaların, örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin istişaresi olmadan onlarla bir mutabakat sağlamadan bir şey yapmaz. Servisçilerimizle ilgili bir düzenleme yapılacağında Servisçiler Odamızla birlikte hareket ederiz. 5 senelik süreçte servisçilerimizle birlikte Antalya'da devrim niteliğinde kararlar aldık. İlçelerimizde özellikle C plakasına dönülmesi hususu hiç kolay değildir. Ama biz ilçelerdeki odalarımızla, Antalya'daki odaların destekleriyle o meseleleri çözdük. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin servis hizmetini şu anda Servisçiler Odamızın kuruluşu tarafından yürütüyoruz. Bu da gerçekten devrim niteliğinde bir karardır."



Kaybedeceklerini anlayanlar iftira atıyorlar



Muhalefetin 2009 yılından söylediklerini hatırlatan Başkan Türel, "Güneş şehri Antalya, Üniversite şehri Antalya, Emekli şehri Antalya demişlerdi. O yalanlarla Antalyalıları kandırdılar. 100 bin kişiye, bedava elektrik dediler. Göreve geldiler ama hiçbir şey yapmadılar. Antalya'nın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok. Her dönem kaybedeceklerini anlayanlar iftira atıyorlar. Hep aynı yalanlarla çıkıyorlar karşımıza. Dün Kalekapısı'ndaydım Menderes Türel Dönerciler Çarşısı'nı yıkacak demişler. Ben 10 senelik belediye başkanıyım, yıkacak olsaydım çoktan yıkardım. Yazın servisçiye çalışma iznini veren Menderes Türel bunu kaldıracakmış. Bu hizmeti ben verdim, insan kaldıracağı hizmeti verir mi Allah aşkına. İşleri güçleri böyle yalanlarla sizlerin aklını karıştırmak" şeklinde konuştu.



Çift tarife olmaz



Başkan Türel, servislerin devlet ve özel okul tarifelerine yönelik de şunları kaydetti: "Servisçilikte çift tarife, özel okul ayrı, devlet okulları ayrı tarife olmaz. Vatandaşın tarifesi tek olur. Uygulanmıyorsa gereğini yaparız. Bundan en ufak şekilde gocunacağımız bir şey yok. Bizim için vatandaşın fakiri de birdir zengini de birdir. Biz vatandaşı ayırt etmeyiz. Eşit hizmet bizim önceliğimizdir" dedi. - ANTALYA

