Başkan Türel Yabancı Uyruklu Vatandaşlarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu öğrenci velileri ile buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu öğrenci velileri ile buluştu. Başkan Türel, "Akdeniz'in incisi, Anadolu'nun Akdeniz'e açılan cennet kapısı Antalya'mız, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Her geçen gün sizlerin de katkılarıyla kültürel mozaiğimiz zenginleşiyor. Bu şehir 150 ülkeden gelmiş göçmenlerle adeta bir dünya fotoğrafını sergiliyor. Şehrimizde yaşamak istemeniz bizim için onurdur" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin velileri ile AKM'de buluştu. Türel, "Akdeniz'in incisi Antalya'mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış her geçen gün sizlerin de katkılarıyla kültürel mozaiği zenginleşiyor. Göçmen bizim kültürümüzde misafirdir, misafir bereketiyle gelir, geldiği yere de şeref verir. Sizler bizi şereflendiriyorsunuz. Son 5 yılda 120 ayrı milletten 20 bin göçmen Türk vatandaşlığını kazandı ve burada yaşamayı tercih etti. İş için sanat için eğitim için güneşimiz, doğamız, tarihimiz için Antalya'mıza dünyanın dört bir tarafından gelen 154 farklı ülkeden 80 bine yakın göçmen Antalya'mızda ikamet ediyor. Kendi renginiz ve kimliğinizle huzur güven ve barış içerisinde yaşadığımızda şehrimizde artık sizler misafirimiz değil komşumuz, arkadaşımız, ailemizin bir parçası yani ev sahibisiniz" dedi.



"Antalya sizlerle daha güzel"



Başkan Türel, Konyaaltı'nda özellikle pilot olarak başlattıkları sosyolojik bir analiz çalışma raporu ile ilgili tespit ettikleri durum hakkında da bilgi verdi. Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşların, yerleşik halkın, bu memlekette yaşamaktan son derece mutlu, mesut, huzurlu yaşam idame ettirebildiklerini tespit ettiklerini anlatan Başkan Türel, "Şehrimizde yaşamak istemeniz, vatandaşlığı seçmeniz bizim için onurdur. Bizim sloganımız Türkiye güzel Antalya çok güzel, sizlerde çok renkli coğrafyalardan getirdiğiniz renklerle Antalya çok çok daha güzel. Bu şehir 150 ülkeden gelmiş göçmenlerle adeta bir dünya fotoğrafını sergiliyor. Dünyada maalesef, ırkçılık, ayrımcılık, nefret suçları artıyor ama ülkemiz ve Antalya'mızda adeta bir barış adası olarak sevgi veriyor. Bu kültürel zenginlik içinde birlikte uyum sağlayarak yaşamak konusuna da özen gösteriyoruz. Bizim kültürümüz inancımızın gereği insan onuruna verdiğimiz saygıdan geliyor" şeklinde konuştu.



"Sizler elçisiniz"



Yabancı uyruklu vatandaşların öncelikle İl göç idaresinde ikamet işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Türel, "İl Merkezlerimizde Alanya, Kemer, Kaş, Manavgat ilçelerinde de bu müdürlüğümüz sizlere hizmet veriyor. Göç hizmetlerinde konunun uzmanı dil bilen personelimizi görüyorsunuz. Daha önce ikamet belgesi işlemleri çok zordu. Yasal düzenlemelerle artık uzmanlarımızla sizlerin işini kolaylaştırmak adına çok kolay hale geldi. Vatandaşlık hizmetleri için de Valiliğimiz, Nüfus Müdürlüklerimiz her ilçede hizmet sunuyor. Ayrıca ikamet işlemleriniz ya da ülkemizde kalışınızla ilgili öğrenmek istediğiniz her hususunda 7/24 altı dilde ücretsiz hizmet veren İç İşleri Bakanlığımızın 157 GİMER yabancılar iletişim merkezi ile danışarak bilgi alabilme imkanına sahipsiniz. Karşılıklı hoşgörü ve sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel olmadığı inancındayız. Vatandaş olarak ya da Türkiye'ye yerleşen göçmen kardeşlerimiz zaman zaman gelin, damat olmaktadır. Şu bilinmelidir; biz damatlarımıza da gelinlerimizi de kendi evlatlarımızdan çok severiz. Sizler geldiğiniz coğrafyalarda Türkiye'mizin ve Antalya'mızın birer elçisisiniz. Bu sebeple sizlerle aramızdaki iletişim bizim için oldukça önemlidir."



"Belediyemiz sizin yanınızda"



"Antalya'da turistiyle, göçmeni ile yerleşik yabancısıyla çok kültürlülük adeta günlük yaşam biçimidir" diyen Menderes Türel, "Birçok kültürlülüğü sahiplenip şehrin yerel yönetimi olarak dil öğretimi başta olmak üzere hizmet vermeye çalışıyoruz. ASMEK'lerimizde birçoğunuzun benzeri kurslardan istifade ettiğini biliyoruz. Belediyemiz sosyal hizmetlerdeki birimlerinde kurslarımızın da ayrıca sizlerin emrinde olduğunu ifade etmek isterim. Sizlerin renklerimize, renk zenginliğimize ahenk olmanızdan hareketle Antalya için birlikte uzun, yaşamak için her türlü fikre destek vermeye hazırız. Zaman zaman belediye olarak sanat sergileri açıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Hepsini çok dikkatle takip ediyorum ve mutlu oluyorum. Çünkü sizler bu sanatsal etkinlikleri yaptığınız müddetçe projelerinizle ırkına, dinine, milletine bakmadan mutluluğu büyütüyorsunuz, yüzleri güldürüyorsunuz. Sizlerin taleplerini, fikir ve önerilerinizi projelerinizi almak için belediyemiz her zaman yanınızda" dedi.



Türel dilek tuttu



Başkan Türel sözlerini şöyle tamamladı:



"Konyaaltı ilçemizde yaklaşık 14-15 bine yakın 14 bin 730 civarında yerleşik yabancı yaşıyor. Bu nüfusun 3 bine yakınını ise 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Ayrıca vatandaşlığa geçmiş eskiden göçmen olsalar da bugün ev sahibi Türkiye vatandaşı olmuş sizler Konyaaltı'mızda yaşıyor. Sizlerin çocukları da burada eğitim alıyorlar. Onların en güzel şekilde eğitimlerini tamamlayabilmeleri için bizler de belediye olarak her türlü altyapı üst yapı desteğini elimizden geldiği kadar veriyoruz. İlçe Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız, Valimiz bu konularda fevkalade duyarlı bir hizmet anlayışı ile çalışıyorlar. Bu işbirliği sizlerin Antalya'da çok daha huzurlu, mutlu yaşamınızı sürdürmenize vesile oluyor. Biz de bundan büyük bir onur duyuyoruz."



Başkan Menderes Türel, konuşmasının ardından yabancı uyruklu bireylerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Türel'e Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan'ın şefliğinde Bereginya Korosu özel bir sürpriz hazırladı. Koro Türkçe ve Ukraynaca eserler seslendirdi. Özellikle Çanakkale Türküsü büyük beğeni topladı. Başkan Türel, Ukraynaca seslendirilen parçada dilek tuttu. - ANTALYA

