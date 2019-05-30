Son Dakika Haberleri: Başkan Turgay Erdem'den huzurevine ziyaret
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Başkan Turgay Erdem'den huzurevine ziyaret

1 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada yaşamlarını sürdürenlerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Turgay Erdem'den huzurevine ziyaret, System.String[]
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada yaşamlarını sürdürenlerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları ile birlikte Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret etti. Hayırsever Murat Altınmakas'ın da yer aldığı ziyarette Turgay Erdem, huzurevi sakinleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Erdem, huzurevi sakinlerinin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramların, barış, kardeşlik, dostluk, dayanışma gibi çok özel anlamlar taşıdığını söyleyen Turgay Erdem, huzurevi sakinlerinin güzel bir bayram geçirmesini diledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:13 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, nilüfer belediyesi, Güncel
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