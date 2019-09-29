Başkan Turgay Erdem gençlerle deneyimlerini paylaştı

Gençlere yönelik 'içindeki lideri keşfet' temasıyla düzenlenen seminere katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hem bilgi, deneyim ve tecrübelerini hem de Nilüfer'in yönetim anlayışını gençlerle paylaştı.



Gençlerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Ben bir mimarım. Bir yapıyı tasarlarken, geleceği ve oradaki ihtiyaçları düşünerek plan yaparsınız. Belediye başkanları bir bakıma kentin mimarıdır. Kent bizde başlar ve bizde biter. Kentlerin kaderini biz belirleriz ve kentlerimiz de tıpkı bize yani içinde yaşayan insanlara benzer" dedi.



Kentlerin de insanlar gibi bir kimliği olduğunu ifade eden Başkan Erdem, "Buradan yola çıkarak bir kenti planlamanın, o kentin kaderini çizmekle, kimliğini belirlemekle eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Bir kenti planlamak; geleceğe dair bir öngörü gerektirir" ifadelerini kullandı.



Yerel yöneticilerin kentleri, insan odaklı yaklaşımla 50-100 yıl sonrasını düşünerek planlamak zorunda olduğunun altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye'de bu konuda başarılı uygulamaların yürütülemediğini söyledi. Türkiye'deki siyaset geleneği ve demokrasi kültürü sebebiyle hem ekonomik hem de yerelde alınan kararların uygulanması bakımından üst makamlara bağlı olan belediye başkanlarının, kentin geleceğinin belirlenmesi sürecinde tek başına yetkili ve söz sahibi olmadığına dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, "İşte bizim liderlik anlayışımız, burada devreye giriyor. Nilüfer Belediyesi'nin yönetim anlayışının temelinde katılımcılık var. kentin geleceğini belirleyen karar süreçlerine, kent dinamiklerinin ve halkın katılımını sağlayarak, ortak akılla hareket etmeyi ilke edindik" diye konuştu. - BURSA