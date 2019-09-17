Başkan Turgut Babaoğlu'ndan Sakaryaspor'a tam destek

Sakaryaspor'un 54 bin forma satışı hedefine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 250 forma satın alarak destek verdi.



Göreve başladığı günden bu yana Sakaryaspor'un her platformda yanında olan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, loca ve otobüs desteğinin ardından yeni sezon formaları için başlatılan kampanyaya da destek verdi. Dükkan54'e giderek Sakaryalılara Sakaryaspor'a destek için alışveriş çağrısı yapan Başkan Babaoğlu, Sakaryaspor'a karşı tüm şehrin sorumluluğu olduğu vurgusunu yaptı. Babaoğlu, "Sakaryaspor'un her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var" dedi



Destek verdik



Sakaryaspor'a ve yeşil siyaha gönül veren taraftarlara her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Babaoğlu, "Sakaryasporumuzu asla yalnız bırakmayacağız. Şehrimizin en büyük markası olan Sakaryasporumuza inanıyor ve güveniyoruz" dedi. Başkan Babaoğlu, "Başlatılan forma kampanyasını yeni ve heyecanlı bir bilincin oluşması açısından çok değerli buluyorum. Şehir olarak kenetlenmek zorundayız. Yeşil siyahlı ekibimizin ve taraftarımızın her zaman yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.



Taraftarı kırmadı 250'e çıkardı



Bu arada Babaoğlu, 54 forma sözünün ardından taraftarlardan gelen yoğun talep sonrası bu rakam Hendek'te dağıtılmak üzere 250'ye çıkarıldı. Formalardan 50'si engelli bireylere dağıtılacak, geriye kalan 200 forma içinde sosyal medya üzerinden #BizimTurgut hashtagı ile yazan öğrenciler arasından çekiliş yapılacak. Belirlenen hashtagla sosyal medya üzerinden yazan öğrencilerin isimlerin kayıt edileceği ifade edilirken, çekilişin elektronik ortamda yapılacağı açıklandı. Kazananların ilan edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden alınacak bilgiler doğrultusunda formalar kazanan öğrencilere teslim edilecek. - SAKARYA