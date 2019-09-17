Son Dakika Haberleri: Başkan Turgut Babaoğlu'ndan Sakaryaspor'a tam destek
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Turgut Babaoğlu'ndan Sakaryaspor'a tam destek

1 saat önce

Sakaryaspor'un 54 bin forma satışı hedefine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 250 forma satın alarak destek verdi.

Başkan Turgut Babaoğlu'ndan Sakaryaspor'a tam destek, System.String[]

Sakaryaspor'un 54 bin forma satışı hedefine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 250 forma satın alarak destek verdi.


Göreve başladığı günden bu yana Sakaryaspor'un her platformda yanında olan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, loca ve otobüs desteğinin ardından yeni sezon formaları için başlatılan kampanyaya da destek verdi. Dükkan54'e giderek Sakaryalılara Sakaryaspor'a destek için alışveriş çağrısı yapan Başkan Babaoğlu, Sakaryaspor'a karşı tüm şehrin sorumluluğu olduğu vurgusunu yaptı. Babaoğlu, "Sakaryaspor'un her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var" dedi


Destek verdik


Sakaryaspor'a ve yeşil siyaha gönül veren taraftarlara her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Babaoğlu, "Sakaryasporumuzu asla yalnız bırakmayacağız. Şehrimizin en büyük markası olan Sakaryasporumuza inanıyor ve güveniyoruz" dedi. Başkan Babaoğlu, "Başlatılan forma kampanyasını yeni ve heyecanlı bir bilincin oluşması açısından çok değerli buluyorum. Şehir olarak kenetlenmek zorundayız. Yeşil siyahlı ekibimizin ve taraftarımızın her zaman yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.


Taraftarı kırmadı 250'e çıkardı


Bu arada Babaoğlu, 54 forma sözünün ardından taraftarlardan gelen yoğun talep sonrası bu rakam Hendek'te dağıtılmak üzere 250'ye çıkarıldı. Formalardan 50'si engelli bireylere dağıtılacak, geriye kalan 200 forma içinde sosyal medya üzerinden #BizimTurgut hashtagı ile yazan öğrenciler arasından çekiliş yapılacak. Belirlenen hashtagla sosyal medya üzerinden yazan öğrencilerin isimlerin kayıt edileceği ifade edilirken, çekilişin elektronik ortamda yapılacağı açıklandı. Kazananların ilan edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden alınacak bilgiler doğrultusunda formalar kazanan öğrencilere teslim edilecek. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Sakaryaspor, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama
Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar Papiss Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Turgut Babaoğlu'ndan Sakaryaspor'a tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]