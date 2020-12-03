Başkan Türk: "İstediğimiz 3 Aralık'ı kutlamak değil; insanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır" - Son Dakika

Başkan Türk: "İstediğimiz 3 Aralık'ı kutlamak değil; insanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır"

03.12.2020 12:15
Başkan Türk:

Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Aydın Türk, 3 Aralık'ı kutlanacak bir gün olarak istemediklerini vurgulayarak, "İnsanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır istediğimiz" dedi.

Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Aydın Türk, 3 Aralık'ı kutlanacak bir gün olarak istemediklerini vurgulayarak, "İnsanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır istediğimiz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir açıklamada bulunan Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Aydın Türk, engellilerin dünyanın en geniş azınlık grubu olduğunu ifade ederek, Türkiye'de engelli nüfusun 10 milyondan fazla olduğunu söyledi. Engelli aileleriyle birlikte bu sayının 35 milyonu geçtiğini dile getiren Türk, "Biz sadece rakamlardan ibaret değiliz. Her birimizin farklı problemleri, farklı ihtiyaçları var. Ülkemizdeki engellilerin yüzde 90'ından fazlası istihdam ve eğitim olanaklarından mahrum. Ulusal gelirin sadece on binde 28'i engelliler için harcanıyor. Yoksulluk, işsizlik, krizler, afetler, salgın hastalıklar engellileri orantısız biçimde etkiliyor. Eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi konularda engelliler, toplumun diğer kesimlerine göre çok daha dezavantajlı durumda. Toplumsal yaşamda engellilere yönelik korku, acıma, önyargı ve ötekileştirme oldukça yaygın" ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği olarak on yıldır Van'da engellilerin güçlenmesi için çalıştıklarını belirten Türk, "Dayanışma içinde, işbirliğini önemseyerek ve haklara saygılı bir ortam oluşturma gayretimizden vazgeçmedik. Sadece işitme engellilerin değil, tüm engel gruplarının derneğiyiz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 3 Aralık, dünyada ve ülkemizde engellilerin mücadele günü. Haklara, hizmetlere, mekanlara ve bilgiye erişebilmemizin önündeki engelleri konuşacağımız, bunları elbirliğiyle aşma çabamızı paylaşacağımız bir gün. En önemli dayanağımız ise, ülkemizde 2009 yılından beri yürürlükte olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Bu sözleşmenin ruhuna ve tüm engellilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Engelli sorunlarının toplumun sorunları olduğuna dikkat çeken Türk, "Hep birlikte değiştireceğiz. Dünya engellilerinin ortak sloganıyla söylersek, 'Bizimle ilgili hiçbir şeye biz olmadan karar verilemez.' Bu anlamda her zaman yanımızda olan, duyarlı dost, idareci, yüreği güzel insanlara engelliler adına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Başkan Türk: İstediğimiz 3 Aralık'ı kutlamak değil; insanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır

Dünya Engelliler Günü, Aydın Türk, Türk, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Türk: 'İstediğimiz 3 Aralık'ı kutlamak değil; insanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır' - Son Dakika


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