Son Dakika Haberleri: Başkan Türkcan'dan Hastane İnşaatında İnceleme

Başkan Türkcan'dan Hastane İnşaatında İnceleme

1 saat önce

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede devam eden devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Türkcan'dan Hastane İnşaatında İnceleme, System.String[]
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede devam eden devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Türkcan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulubey Devlet Hastanesi inşaatının yaklaşık 9 bin metrekare arsa üzerinde yapıldığını belirtti.

Kapalı alanı 6 bin 500 metrekare olacak hastanenin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Türkcan, şunları söyledi:

"Ulubey ilçemizin çehresini değiştirecek yeni hastanemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımların ilçemize gelmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'a, Sağlık Bakanımıza, Ordu milletvekillerimize ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:44 Kaynak: AA

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