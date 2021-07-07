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Başkan Türkmen, Bismil'i karış karış geziyor - Son Dakika

Başkan Türkmen, Bismil'i karış karış geziyor

07.07.2021 14:26
Başkan Türkmen, Bismil'i karış karış geziyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahallelerdeki ziyaretlerinde bu hafta ki durağı Ambar Mahallesi oldu.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahallelerdeki ziyaretlerinde bu hafta ki durağı Ambar Mahallesi oldu. Mahalle ziyaretlerinde sorunları yerinde görüp talepleri dinleyen Başkan Türkmen, hem belediyenin çalışmalarını anlattı hem de vatandaşların görüş ve önerilerini aldı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberinde eşlik eden eşi Pınar Türkmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol'un eşi Derya Akyol beraberinde Ambar Mahallesinde bulunan bayanlara özel ilgi göstererek burada bayanların sorun ve görüşlerini birebir dinledi. Başkan Türkmen, bayanlara da özel ilgi gösterip burada bulunan bayanların sorunlarını tek tek dinledi.

Mobil aşı noktasını ziyaret etti

Ambar Mahallesi'nde kurulan Mobil Aşı Noktasını da ziyaret ederek burada görev yapan sağlık çalışanları ve aşı yaptıran vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, aşılama programının hızlanmasıyla birlikte özlenen güzel günlere yeniden kavuşulacak ümidi taşıdıklarını aktardı. Ambar Mahallesinde güzel hizmetler yapılacağını belirten Başkan Türkmen, "Bu mahallemizde belediye olarak yaptığımız tüm çalışmalarımıza, halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak yapacağız. El ele verip halkımızın taleplerini yerine getirmek ve dayanışmayla daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak hepimizin arzusudur. Her mahallemizde olduğu gibi Ambar mahallesini de önemsiyoruz. Sizler ihtiyaçlarınızı bize ulaştırdıktan sonra bizim de görevimiz bu ihtiyacınızı karşılamaktır. Ekiplerimiz mahallelerimize sürekli olarak ziyaretler gerçekleştirip, sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüme kavuşturuyor. El ele verip halkımızın taleplerin yerine getirmek ve dayanışmayla daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak hepimizin arzusu birbirimize bu konuda destek olacağız. İhtiyaç olduğu anda Bismil Belediyesi daima vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Türkmen, Bismil'i karış karış geziyor
Başkan Türkmen, Bismil'i karış karış geziyor

Diyarbakır, Hisarcık, Türkmen, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Türkmen, Bismil'i karış karış geziyor - Son Dakika


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