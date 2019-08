Başkan Türkmenoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' açıklaması

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü sebebiyle 26 Ağustos pazartesi günü Van'dan 8 bin 200 vatandaşın Malazgirt'e nakli için 515 araç tahsis ettiklerini söyledi.



Malazgirt destanının ümmetin bir olunca nasıl zaferler kazanarak destanlar yazdığını gösteren açık bir örnek teşkil ettiğini belirten AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 26 Ağustos için her türlü hazırlığı tamamladıklarını söyledi. 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar için bir dizi hazırlık yaptıklarını belirtti. 26 Ağustos Pazartesi günü Van ve ilçelerinden toplam 8 bin 200 vatandaşın Malazgirt'e naklinin gerçekleştirileceği, bunun için her türlü hazırlığın tamamlandığını vurgulayan Kayhan Türkmenoğlu, "Ümmetin bir olunca 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'teki gibi destanlar yazdığının açık bir göstergesidir. Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 948'inci yıldönümü anma programları düzenlenecektir. Programa gitmek isteyenler için Van ve tüm ilçelerimizde 26 Ağustos günü sabah parti binalarımız önünden servisler hareket edecektir. Ayrıca her bir vatandaşımızın yemek ihtiyacı da karşılanacaktır. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlarımızın ilçe parti teşkilatlarımıza başvurmaları gerekmektedir" dedi. - VAN