Son Dakika Haberleri: Başkan Türkmenoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Türkmenoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' açıklaması

11 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü sebebiyle 26 Ağustos pazartesi günü Van'dan 8 bin 200 vatandaşın Malazgirt'e nakli için 515 araç tahsis ettiklerini söyledi.

Başkan Türkmenoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' açıklaması, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü sebebiyle 26 Ağustos pazartesi günü Van'dan 8 bin 200 vatandaşın Malazgirt'e nakli için 515 araç tahsis ettiklerini söyledi.


Malazgirt destanının ümmetin bir olunca nasıl zaferler kazanarak destanlar yazdığını gösteren açık bir örnek teşkil ettiğini belirten AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 26 Ağustos için her türlü hazırlığı tamamladıklarını söyledi. 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar için bir dizi hazırlık yaptıklarını belirtti. 26 Ağustos Pazartesi günü Van ve ilçelerinden toplam 8 bin 200 vatandaşın Malazgirt'e naklinin gerçekleştirileceği, bunun için her türlü hazırlığın tamamlandığını vurgulayan Kayhan Türkmenoğlu, "Ümmetin bir olunca 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'teki gibi destanlar yazdığının açık bir göstergesidir. Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 948'inci yıldönümü anma programları düzenlenecektir. Programa gitmek isteyenler için Van ve tüm ilçelerimizde 26 Ağustos günü sabah parti binalarımız önünden servisler hareket edecektir. Ayrıca her bir vatandaşımızın yemek ihtiyacı da karşılanacaktır. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlarımızın ilçe parti teşkilatlarımıza başvurmaları gerekmektedir" dedi. - VAN

Malazgirt, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 23 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş'ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu Son Dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 17:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Türkmenoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]