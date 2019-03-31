Son Dakika Haberleri: Başkan Türkmenoğlu Oyunu Kullandı

Başkan Türkmenoğlu Oyunu Kullandı

30 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu oyunu kullandı.

Başkan Türkmenoğlu Oyunu Kullandı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu oyunu kullandı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hüsrev Paşa İlkokulu 2100 No'lu sandıkta oyunu kullanan Başkan Türkmenoğlu seçimlerin Van'a ve Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Seçimlerin sakin ve huzurlu bir atmosferde geçmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Bu kadar emeğimizin karşılığında inşallah sandıklardan arzu ettiğimiz netice çıkar. Tüm teşkilat ekiplerimiz, sandık görevlilerimiz ve sandık müşahidlerimiz görevi başında hizmetlerini yapıyorlar. Saat 16.00 itibariyle de oy kullanma işlemi sona erecek. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı bir netice bekliyoruz. AK Parti'nin ak kadrolarıyla yerel yönetimleri yönetmek için yola çıktık, çaba sarf ettik. İnşallah sonucu da hayırlı olacaktır diye temenni ediyorum. Bu noktada bizimle yola çıkmış olan belediye başkan adaylarıma, belediye meclis üyelerime, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

İpekyolu, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Van, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oyunu Kullandı: Bugün Söz Milletin! Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 15:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Türkmenoğlu Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]