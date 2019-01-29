Başkan Türkyılmaz'a Sevgi Seli

Başkan Türkyılmaz, temiz, dürüst ve ahlaklı bir yönetim anlayışıyla Mudanya'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla 30 yılda yapılmayan hizmeti 5 yılda Mudanyalılarla buluşturan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin dört bir yanında hemşehrileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Cepni ve Akköy mahallelerini ziyaret eden Başkan Hayri Türkyılmaz, büyük bir coşkuyla karşılandı. Mahalle kahvehanelerinde Mudanyalılarla bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, görevde bulunduğu süre içerisinde hayata geçirdiği çalışmalarını anlattı. Başkan Türkyılmaz'ın konuşması sık sık "Halkın başkanı Hayri Türkyılmaz" sloganlarıyla kesildi. Mudanya'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturduklarının altını çizen Başkan Türkyılmaz, "30 Mart 2014 öncesi tertemiz alnımızla nasıl karşınıza geldiysek, şimdi de tertemiz alnımızla karşınızdayız. Göreve geldiğim gün bana oy versin, vermesin herkesin başkanı olacağım dedim. Halkın malı halkın olacak dedim. Bir kuruş da olsa Mudanyalıların hakkını kimseye yedirmedik. Sevgiyle ürettik, ürettiğimiz değerleri halkımızla paylaştık. Doğruluktan asla ayrılmadık, ayrılmayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap sorduk. Temiz, dürüst, ahlaklı bir dönemi geride bıraktık. Akköy'de bin 490 metrekare parke yol, 255 metre tretuvar, ilkokul bakım ve onarımı ile bahçe ve çevre düzenlemesi, çocuk parkı ile Atatürk büstü ve bayrak direği, muhtarlık binası ve ilkokulun bakım ve onarımı yapıldı. Çepni'ye bin 542 metrekare parke yol, 547 ton asfalt, muhtarlık binası, imam evi ve ilkokulun bakım ve onarımıyla yeni bir halı saha yapıldı. Cepni ve Akköy'ü yeni hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Hayri Türkyılmaz, Eşi Gülbahar Türkyılmaz ve Zeytin Dalı ekibiyle birlikte ev ziyaretlerinde de bulundu.