Son Dakika Haberleri: Başkan Türkyılmaz başarılı sporcuyu ödüllendirdi
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Başkan Türkyılmaz başarılı sporcuyu ödüllendirdi

2 saat önce

Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Mustafa Kılıçkaya, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Türkyılmaz başarılı sporcuyu ödüllendirdi, System.String[]
Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Mustafa Kılıçkaya, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ı ziyaret etti.
Başkan Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, başarılı olan sporcularla gurur duyduklarını söyledi.
Belediye olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Türkyılmaz, "Her türlü ihtiyacını biz karşılayalım. Senden şunu istiyorum, vatanına, milletine ve bayrağına sahip çık. Verdiğim bayrağı da odanın en güzel duvarına as. Asla doğru yoldan şaşma. Başarıların daim olsun." diye konuştu.
Başkan Türkyılmaz, Kılıçkaya'ya, Türk bayrağı tablosu ve kitap hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:59 Kaynak: AA
Osman Türkyılmaz, Kılıçkaya, Avrupa, Güncel
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