Son Dakika Haberleri: Başkan Türkyılmaz: "Büyükşehir Sonunda Mudanya Yolunu Buldu"

Başkan Türkyılmaz: "Büyükşehir Sonunda Mudanya Yolunu Buldu"

4 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi tarafından Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap Projesi'nin temel atma çalışmaları kapsamında sökülerek emanete alınan malzemelerini 4 ay sonra teslim aldı.

Başkan Türkyılmaz:

Başkan Türkyılmaz gerek resmi gerekse sözlü çağrıları sonucunda Büyükşehir Belediyesi'nin kamu malına sahip çıktığını belirtirken, "Büyükşehir sonunda Mudanya'nın yolunu buldu" dedi.

Mudanya Belediyesi Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap Projesi için temel atmaya hazırlanırken Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan ve Mudanya Belediyesi'nin emanete aldığı malzemeleri 4 ay sonra teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi'ni 4 aydır kamu malına sahip çıkmaya çağıran Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, seçim döneminde gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de siyasi parti temsilcileri tarafından Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap çalışmaları gereği sökülen malzemelerle ilgili yanlış beyanlarla algı operasyonu yapıldığını söyledi. Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin uzun zaman tahsis amacına uygun herhangi bir çalışma yapılmadığı gerekçesiyle Mudanya Belediyesi'nin Atatürk Parkı ile entegre bir düzenlemeye başlaması gerektiği yönünde karar verdiğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, zaman geçmeden çalışmalara başladıklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi'ne 13.12.2018 tarihinde kendilerine ait olan malzemelerin 3 gün içerisinde kaldırılması konusunda dilekçe yazdıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Büyükşehir Belediyesi 9 Ocak tarihinde gönderdiği resmi yazıda 'Söz konusu alanda Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemler bulunmamaktadır' yanıtını vermişlerdir. Temel atma çalışmalarımız kapsamında bölgede Büyükşehir'e ait olan malzemeleri, bilindik bir bölgeye alınması için taşıdık, kendilerine de malzemeleri almaları konusunda yeniden dilekçe yazdık. Yıllardır yapmadıkları Güzelyalı Atatürk Parkı'ndan kaldırılan taşları emanete aldık. Nihayet çağrılarımız sonucunda 4 ay sonra bile olsa Büyükşehir Belediyesi Mudanya yolunu bulup, kamu malına sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz, Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını da ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: Bültenler

Güzelyalı, Mudanya, Güncel
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