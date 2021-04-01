Başkan Türkyılmaz, "Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız" - Son Dakika

Başkan Türkyılmaz, "Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız"

01.04.2021 16:08
Başkan Türkyılmaz,

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, iki yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, iki yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

Görevi devraldığı 31 Mart 2019'un ikinci senesinde çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Türkyılmaz, "Bugün 1 Nisan 2021. Belediye başkanlığını devraldığımız tarihin iki yılını geride bıraktık. Yahşihan halkımıza hizmet için çıktığımız yolda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 43 ilin geçiş noktasına ev sahipliği yapan ilçemizde bugüne kadar yaptığımız ve yapılmakta olan projelerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulmuş; yapılanın en iyisi imkan sağlanmıştır. Kısa sürede yaptığımız pek çok çalışma ile Yahşihan'ımızı daha modern bir ilçe yapma yolunda ilerliyoruz. Kaynaklarımızı etkin, verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerimizi katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirerek misyonumuza sadık kalınmıştır. Hizmetle dolu geçen iki yılda belediyeciliğin en zor kısmı olan altyapı sorununu çözmek için kollarımızı sıvadık. Bu sayede Yahşihan halkımızı 100 yıllık altyapı sorunundan kurtarmak için çalışmalar başlattık. 700 günde anlaştığımız altyapı çalışmasını 300 günde bitirme kararı aldık. Çalışmalarımız sonucunda bozuk, çamurlu yollarımız ve kesilen sular vatandaşlarımızı çok bunalttı bunun farkındayız. Bundan dolayı başta hanımefendiler olmak üzere, beyefendilerden ve çocuklarımızdan ayrı ayrı özür diliyorum. Altyapı bitip, her yer sıcak asfalt olduğu zaman her şey daha güzel olacak. Herkesten sabır bekliyorum" dedi.

"En iyi imkanları sağladık"

Türkyılmaz, "Çevre dostu Yahşihan sloganıyla doğanın dengesinin korunması ve daha yeşil bir gelecek için çalışma gerçekleştirerek, atık yağların toplanması için ilçenin farklı noktalarına bitkisel atık yağ toplama kutusu yerleştirdik. Sıfır atık; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanarak atık oluşumunun asgari seviyede tutulması olarak ifade edilir. Bu kapsamda ilimizde sıfır atık belgesi olan tek belediye olduk. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Geçici hayvan barınağı oluşturarak sokak hayvanlarımızın unutulmaması, sokaklarda zarar görmemesi ve aç kalmamaları için imkan verdik. İlçemizin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarımız için mama odakları konularak beslenmelerini sağladık. Ayrıca kedilerimiz için Kedi Köyü kurarak engelli ve hamile kedilerin korunmasını sağladık. Belediyemiz, beslenme ihtiyaçları karşılanmayan sokak hayvanlarımıza en iyi imkanları sağlamak için çalışmalarına her zaman devam etti" ifadelerini kullandı.

"Kırıkkale'de ilkleri yaptık"

Başkan Türkyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırıkkale'de bir ilki gerçekleştirerek kişiye değil, halka hizmet anlayışı ile 'Uçurtma ve Çocuk Şenliği', 'Kitap Okuma Kampı' ve 'Arabalı Sinema' etkinlikleri düzenledik. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; sosyal ve kültürel alanda da başarılı çalışmalara imza attık. Belediyemiz, birbirinden değerli etkinliklere ev sahipliği yapmanın ötesinde, hayatı renklendiren bir dokunuşla daima ön planda yer aldı. Yahşihan'ımızı geleceğe hazırlarken kadınlar, çocuklar ve gençlere yapılan yatırımları çok önemsedik. Kadınlarımıza her alanda destek verirken, çocuklarımızı kültürel faaliyetlerle buluşturup onları geleceğe hazırladık. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına bulduğumuz her fırsatta etkinlikler gerçekleştirdik. Belediyemizce başlatılan 'Genç Gönüllü İtfaiyecilik ve Zabıtalık' projesi ile gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştirdik. Gençlere ve çocuklara her alanda kitaplar dağıttık. 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla binlerce çam fidanını Yahşihan halkının kapısına bıraktık. Hediye edilen çam fidanlarının evlerde bulunan saksılara dikilmesini isteyerek tüm vatandaşlarımızın Orman Haftasını kutladık. Bu sene yapacağımız etkinlikle belirlediğimiz bir alana bu çam fidanlarını dikecektik ama pandemiden dolayı iptal etmek zorunda kaldık."

"Tek gayemiz Yahşihan'ımıza daha iyi hizmet etmek"

Türkyılmaz, "Hizmetlerimiz anlatmakla bitmez. Yahşihan Belediyesi olarak çıktığımız bu yolun ikinci yılında sorunlara çözümler bulmada, faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde ve projelerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen; belediye meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, çalışanlarımıza, belediyemize katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplum örgütlerine geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz tüm Yahşihanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, gönül dolusu selamlar sunuyorum. Bize güvenen ve her zaman yanımızda olan vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tek gayemiz Yahşihan'ımıza daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha güzel bir Yahşihan için aynı hızla durmadan çalışacağız. Değerli Yahşihanlı vatandaşlarımız için, daha konforlu yaşam alanları oluşturmak, Yahşihan'da yaşamayı daha keyifli kılmak adına hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Türkyılmaz, Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız
Başkan Türkyılmaz, Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız
Başkan Türkyılmaz, Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız
Başkan Türkyılmaz, Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Hisarcık, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Türkyılmaz, 'Daha güzel bir Yahşihan için durmadan çalışacağız' - Son Dakika


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