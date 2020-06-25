Başkan Türkyılmaz'dan cami yapımına destek - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, maddi yetersizliklerden dolayı yapımı yavaşlayan Bayraktepe Cami inşaatı için yardım yapacağını belirtti.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Bayraktepe Mahallesi'nde 8 bin 640 metrekare arazi üzerine yapılan ve aynı anda 1100 kişinin ibadet edebileceği cami inşaatı için elini taşın altına koyacağını aktardı.

Caminin yapılması için belediye ve kendi adına cami derneğine destek vereceklerini dile getiren Türkyılmaz, "Camimizin kubbe yapımı için 700 bin liraya ihtiyacı var. Halkımızın huzurla ibadet edeceği Bayraktepe Cami için bir tuğla da sizden olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Allah kabul etsin." diye konuştu.