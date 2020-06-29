Başkan Türkyılmaz'dan çiftçilere ziyaret - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.

İlçede arpa ve buğday hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek ikramda bulunan Türkyılmaz, bereketli bir hasat yılı dileyerek biçerdöverin direksiyonuna geçti.

Türkyılmaz, her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, üreticilere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toprak o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir." sözünü hatırlattı.

Alın teri ile kazanan değerli çiftçileri ziyaret ettiklerini dile getiren Türkyılmaz, "Tüm çiftçilerimize bol kazançlı, verimli bir hasat dönemi ve kolaylıklar diliyorum. Bütün dileğimiz ürün toplamının yüksek olması ve tarlada verilen emeğin piyasada gerçek değer bulmasıdır. Allah hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.