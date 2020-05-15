Başkan Türkyılmaz'dan gençlere sürpriz - Son Dakika

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sokağa çıkma iznini yürüyüş yaparak değerlendiren gençlere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde sürpriz yaptı. Başkan Türkyılmaz, gençlere Türk Bayrağı hediye ederken, 19 Mayıs günü saat 19.19'da balkonlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hep bir ağızdan okumaya davet etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 15 - 20 yaş grubu gençler, uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı. Gençlere sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla kaldırılırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, iznini parklara giderek ve yürüyüş yaparak değerlendiren gençlere sürpriz yaptı. Mudanya Atapark önünde gençlerle buluşan Başkan Türkyılmaz, gençlere bayrak hediye etti. Gençleri 19 Mayıs günü saat 19.19'da balkonlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hep bir ağızdan okumaya davet eden Başkan Türkyılmaz, "Bir önderin bütün ülkeyi sırtlanıp milli mücadeleyi başlattığı, Samsun'a çıktığı gündür 19 Mayıs Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlamıştık. Bu yıl tedbirler kapsamında 101. yılını evlerimizde aynı coşkuyu yeniden yaşayacağız. Gençler, istikbalin aydınlığına sizlerle kavuşacağız. Sizlerle gurur duyuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Başkan Türkyılmaz'a eşi Gülbahar Türkyılmaz, kızı Zeynep Türkyılmaz'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Mudanya Bandosu ise İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı'nda gençler için özel konser verdi. - BURSA